FOTO Palermo, l’ex Amauri sui social: “Calma, continuiamo la rincorsa”

Poco più di cinque ore e sarà Palermo-Ternana . Alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera", la squadra di Eugenio Corini ospiterà gli uomini di Roberto Breda nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B .

I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo il pareggio ottenuto sul campo della Cremonese, preceduto da tre vittorie di fila conquistate contro Bari, Feralpisalò e Como. Risultati che proiettano momentaneamente il Palermo al quarto posto in classifica, a -1 dalla stessa Cremonese (in campo questa sera contro la Sampdoria) ed a -2 dal secondo posto occupato dal Venezia, che domani sera sfiderà al "Penzo" il Cittadella. "Calma... Stiamo calmi e continuiamo la rincorsa che è ancora lunga", ha scritto Amauri su Instagram.