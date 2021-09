FOTO Palermo, la carica di Pelagotti: “La strada è lunga, testa bassa e lavorare”

Il portiere rosanero ha pubblicato sui propri canali social la foto del suo clamoroso salvataggio su Busatto, con una descrizione motivazionale in favore dei suoi compagni

Alberto Pelagotti carica la squadra dopo il pareggio maturato sabato pomeriggio nella sfida contro l'Acr Messina. Leader carismatico in campo e nello spogliatoio, l'estremo difensore del Palermo si è rivelato decisivo nel primo derby della stagione. Due, in particolare, gli interventi risultati determinanti per l'esito dell'incontro. Una doppia parata su Fazzi e Busatto al minuto 88 della gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C- Girone C hanno tenuto in piedi gli uomini di Giacomo Filippi.