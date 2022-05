FOTO FeralpiSalò-Palermo: l’ex rosa Balzaretti al Turina per la semifinale playoff

Ospiti deccesione al Lino Turina di Salò. Nella tribuna dell'impianto gardesano, per assistere al match tra FeralpiSalò e Palermo è giunto l'ex laterale sinistro rosanero ed ex Juventus e Roma, Federico Balzaretti, attuale ds del Vicenza

Stanno per fare il loro ingresso in campo FeralpiSalò e Palermo, che alle 21.00 daranno vita alla semifinale d'andata dei playoff promozione di Serie C. Al "Lino Turina" di Salò la formazione rosanero di Silvio Baldini si gioca l'accesso alla finale degli spareggi promozione di Lega Pro. Nell'impianto lombardo presenti 525 sostenitori provenienti dalla sicilia a sostenere la squadra di capitan De Rose e compagni. Intanto, sugli spalti dello stadio gardesano, presente anche un ospite d'eccellenza: a vedere il match di questa sera tra FeralpiSalò e Palermo, è giunto anche l'ex laterale mancino rosanero nonché ex di Juventus e Roma, Federico Balzaretti, attuale direttore sportivo del Vicenza, squadra appena retrocessa in Serie C, dopo lo spareggio playout di Serie B contro il Cosenza.