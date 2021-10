Floriano: “Cessione Palermo? Mirri ci ha rassicurati. Turris ostacolo durissimo”

Le dichiarazioni dell'attaccante del Palermo, Roberto Floriano

Roberto Floriano ai microfoni del "Corriere dello Sport". L'ex calciatore del Bari ha rilasciato un'interessante intervista al noto quotidiano in cui ha tracciato il quadro della situazione in casa Palermo. Tra le tante tematiche affrontate, Floriano ha anche dato un suo parere sull'avvio di stagione di Andrea Silipo: "Ha i colpi del fantasista. E’ cresciuto, non deve accontentarsi. Non bastano un paio di gare. Solo la continuità fa la differenza".