Filippi: “Tifosi encomiabili. Assenza De Rose? Ecco chi può sostituirlo, Saraniti e Rauti…”

Giornata di vigilia per il Palermo.

Appuntamento sabato 3 aprile, alle ore 13.00, allo Stadio “Alberto Pinto” per il Palermo di Giacomo Filippi che, dopo lo stop forzato causato dai rinvii dei match contro Monopoli e Foggia, torneranno in campo per affrontare la Casertana di di Federico Guidi. A parlare alla vigilia della sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie C, nella consueta conferenza stampa pre-gara, è il tecnico della compagine rosanero Giacomo Filippi.

“Questi giorni ci sono serviti per dare intensità a quello che vogliamo fare e per rodare alcuni movimenti. È normale che avendo tempo lavori meglio sui dettagli, mi aspetto una buona gara soprattutto sotto l’aspetto dell’equilibrio e della determinazione. Chi al posto dello squalificato De Rose? Ciccio mancherà a questa squadra ma ci sono diversi elementi che potranno sostituirlo, da Martin a Odjer. Non ci poniamo il problema, sono tutti ragazzi che anche con caratteristiche diverse diranno la loro. Rauti e Saraniti? Si sono allenati molto bene e sono un’arma in più per questo Palermo e per questo finale di campionato. Tifosi? Qui si fanno sentire ogni giorno anche quando vai in giro a comprare qualcosa, ieri sono stati encomiabili e ci hanno fatto sentire la loro vicinanza”.