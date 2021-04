Filippi: “Saraniti out, tutti dobbiamo dare di più. Diffida Pelagotti? No calcoli. Rauti e Santana…”

Parola a Giacomo Filippi.

Il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra la franchigia rosanero e la Cavese. La partita andrà in scena domani alle ore 17.30 allo Stadio Renzo Barbera e in palio ci saranno punti pesanti in chiave play off. Raggiungere il miglior posizionamento di classifica possibile consentirebbe alla compagine del patron Dario Mirri di affrontare il ginepraio delle fasi finali con un vantaggio tangibile rispetto alle inseguitrici. Di seguito, le dichiarazioni di mister Filippi.

“Saraniti? Chi fa questo lavoro sa che ci possono essere critiche ed elogi, non credo che per Andrea sia stata una problematica. Tutti dobbiamo dare di più e cercare di sbagliare di meno. Oggi non l’ho convocato perchè non si è allenato in settimana a causa di un problema al gluteo, stiamo cercando di portare la sua condizione al massimo in vista dei playoff. Rauti sarà disponibile, così come Santana e sarà dunque una possibile soluzione come tutti gli attaccanti. Valuteremo domani chi impiegare e chi potrà fare male alla Cavese. Diffida Pelagotti? Non mi piace fare calcoli, non sono abituato a farne e anche i miei giocatori. Fallani ha avuto un problema, ma ci sarà Faraone che farà le sue veci“.

