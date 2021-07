Filippi: “Potenza squadra importante. Soddisfatto di Soleri”

Le parole dell'allenatore dei rosanero al termine del match contro il Potenza

Al termine dell'incontro il tecnico siciliano Giacomo Filippi si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

"Soleri? Ha fatto benissimo, facendo quello che io e il mio staff ha richiesto in questi giorni di ritiro. Sicuramente la statura fisica non lo aiuta, ma è normale al momento Mercato? Io non conosco date, non posso dirvi nulla. La società sta lavorando per portarci un elemento davanti importante, oltre che altri innesti negli altri reparti. De Rose capitano? È una scelta condivisa con il gruppo, specialmente con i senatori Accardi, Floriano. Non può che fare bene da capitano".