Filippi: “Felice per l’atteggiamento visto, ma c’è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. I gol subiti…”

Il Palermo crolla al “Barbera”.

Dopo l’incredibile vittoria maturata mercoledì scorso nel derby contro il Catania, la formazione rosanero, cade in casa sotto i colpi della Juve Stabia: impostasi con il risultato di 2-4. Un ko amarissimo da digerire, commentato nella consueta conferenza stampa post-gara, dal tecnico della compagine siciliana Giacomo Filippi.

“Palazzi dà delle ottime garanzie dietro e si è ormai calato nel ruolo, sappiamo che abbiamo ottimi difensori che potranno sfruttare il loro momento. A fine primo tempo avevo due difensori centrali ammoniti e dunque il cambio di sistema era preventivato dato che c’era il rischio di un’espulsione. Dobbiamo lavorare sulla concentrazione, bisogna insistere su questo comportamento perchè è impensabile che a ogni presunto fallo si fermino. Ci dobbiamo adeguare agli arbitri e non viceversa. Sono contento per la prestazione per l’atteggiamento e la sfrontatezza nell’affrontare la Juve Stabia. Mi sento l’allenatore del Palermo e lavoro per questo, nel futuro si vedrà. Lavoro assiduamente giorno dopo giorno. Nel primo tempo hanno calciato in porta solo nell’azione del gol, gli altri tre gol nascono da mancata attenzione su delle giocate incerte e sui dei palloni persi. Il centrocampo secondo me si comporta bene, dobbiamo lavorare di squadra con gli attaccanti che ripiegano e i difensori che accorciano le distanze. Troppi espulsi? dobbiamo lavorare per calmare questo modo di interpretare questo modo di giocare, abbiamo sbagliato sia con Lucca che con Rauti. Non ci possiamo permettere di regalare uomini agli avversari. Saraniti? Speriamo di recuperarlo per sabato, da domani inizierà la fase di riatletizzazione, Kanoute è disponibile”