Di Mariano: “La pressione mi dà uno stimolo in più. Bellissimo rappresentare Palermo”

"I giocatori del Palermo hanno più pressioni rispetto ad altri giocatori, quello è sicuro. Questo va considerato in tutte le piazze importanti e gloriose. È una pressione che mi dà uno stimolo in più. Palermo è stata una sfida che ho voluto accettare con grande entusiasmo e spero di potere continuare a fare ancora meglio di quanto abbia fatto fino ad adesso. È una bellissima emozione poter rappresentare i colori della propria città, poter indossare questa maglia gloriosa in questa città magnifica è un sogno per molti bambini che nascono a Palermo".