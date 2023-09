Coulibaly: “Sousa? Con lui ottimo rapporto, non è vero che non mi considerava”

Mamadou Coulibaly si presenta . Il nuovo acquisto del Palermo è intervenuto in conferenza stampa per rilasciare le prime parole da calciatore rosanero. Il centrocampista è arrivato in Sicilia con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei siciliani.

"Paulo Sousa? Non so chi ha detto che non mi considerasse lui non mi ha mai mostrato questo. Anzi, mi ha sempre seguito e dato mille consigli durante ogni allenamento. Col mister alla Salernitana avevo un ottimo rapporto".