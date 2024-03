Corriere dello Sport: “Palermo pronto per il gran finale”. Corini ritrova Lucioni

"Palermo pronto per il gran finale". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida tra Pisa e Palermo, in programma lunedì pomeriggio allo Stadio "Arena Garibaldi". E sulle dichiarazioni rilasciate dal tecnico Eugenio Corini in vista della gara valevole per la trentunesima giornata di campionato, con l'allenatore di Bagnolo Mella che vuole tornare dalla trasferta con l'intera posta in palio.