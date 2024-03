Corriere dello Sport: “Brunori, primavera di Palermo”. Matteo e quei numeri…

Per uscire dalla crisi servono quanto mai i gol del bomber italo-brasiliano, a tre reti dal secondo posto della classifica all time.

Mediagol ⚽️ 29 marzo - 10:02

"Brunori, primavera di Palermo". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa rosanero in vista sfida contro il Pisa, in programma lunedì pomeriggio allo Stadio "Arena Garibaldi".

Dopo la sconfitta rimediata dalla squadra di Eugenio Corini al "Renzo Barbera" contro il Venezia (tre le reti subite dalla compagine siciliana), la preoccupazione più forte riguarda proprio i gol da evitare. "Se ne prendi due o tre per gara, com’è diventata brutta abitudine stagionale, è molto difficile che tu faccia risultato. Ma allo stesso tempo per invertire la rotta, serve anche un attacco insidioso e prolifico, che riprenda a marciare sui ritmi di inizio girone di ritorno", si legge.

E quando parli di gol in casa Palermo non puoi che pensare a Matteo Brunori, che fin qui ha messo a segno 61 reti totali in tre stagioni, ed è a sole tre lunghezze dal secondo posto della classifica dei marcatori di ogni tempo. Tuttavia, "la stagione è stata controversa anche per Matteo, capitano capace di giornate luminose ma troppo spesso costretto a fine gara a mettere la faccia sulle occasioni sprecate", prosegue il noto quotidiano.

D'altra parte, per venire fuori dalla crisi, servono quanto mai i suoi gol. E anche in caso di un cambio di modulo, "la sua centralità nella manovra del Palermo non è in discussione. [...] Il Palermo è pensato con Brunori e anche se potrebbe cambiare il modo di cercarlo, Matteo resta il riferimento principale".

