Corini: “Vogliamo riprendere il campionato con questo spirito”

“Cosa è cambiato? Abbiamo passato un momento dove abbiamo perso giocatori, quindi anche la qualità e l’intensità degli allenamenti con meno giocatori cala. Sicuramente la squadra ha sentito la pressione che c’era. Adesso abbiamo ritrovato tutti gli effettivi, a parte Ceccaroni che spero di ritrovare presto. Con questo spirito, con questa voglia di lavorare insieme, con questa intensità, vogliamo riprendere il campionato, il filo del discorso che purtroppo abbiamo interrotto e lo possiamo fare già nella prossima gara in casa. C’è anche una componente di sfortuna, sul gol del 3-2 c’è una mezza respinta e mezzo fallo di mano. Sul 3-3 c’è oggettivamente una palla incredibile messa da Bernabè, la squadra era schierata, è stata una giocata di qualità. Il rammarico è che in quel momento lì devi bucare il pallone, tirarlo non so dove. Sono quei particolari che volte fanno la differenza, che negli ultimi minuti non siamo riusciti a controllare come volevamo. Una cosa su cui dobbiamo lavorare. Quando sei sul 3-1 al 90’ fuori casa la devi portare a casa la partita. I tifosi? Li ringraziamo, erano tantissimi. L’applauso ha fatto bene ai giocatori, ha fatto bene anche a me. Hanno apprezzato lo sforzo, hanno capito la delusione. E comprendiamo anche la loro. Ma quando vedono lo spirito giusto i tifosi del Palermo lo riconoscono e noi vogliamo che si riconoscano in noi, nella nostra voglia di fare con la consapevolezza che in questo momento stiamo soffrendo ma con la voglia e l’energia di andarci a riprendere il cammino di iniziò stagione”.