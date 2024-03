Corini: “Venezia gioca e attacca, ma ho buone sensazioni. E’ uno scontro diretto”

Parola ad Eugenio Corini . L'allenatore del Palermo - in sede di conferenza stampa - ha presentato la sfida tra la compagine rosanero e il Venezia , valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B , in programma domani alle ore 20:30. Di seguito, le parole del mister di Bagnolo Mella:

"Mancando Ranocchia in quel ruolo giudico in base alle caratteristiche dell’avversario: può essere Coulibaly, può essere Vasic, ma anche Mancuso o Traoré. Va a seconda di come leggo la partita e anche a seconda delle caratteristiche delle nostre punte esterne. Sceglierò chi ha qualità di sa lavorare da centrocampista, poi durante la partita posso sviluppare diverse soluzioni. Sappiamo che dobbiamo fare molti punti per ambire al secondo posto. Abbiamo recuperato 3 punti sul Como, dobbiamo pensare a battere il Venezia e vedere cosa fanno le altre. È uno scontro diretto. L’obiettivo è quello e pensiamo solo a quello. Anche il Como era importante, non voglio togliere niente all’importanza di questa partita. Ma è un campionato particolare dove può succedere veramente di tutto. Il Venezia ha dati molto simili ai nostri, abbiamo preso qualche gol in più rispetto a loro alla luce delle ultime sconfitte. Squadra che gioca e attacca con tanti giocatori, molto dinamica e fisica in ogni reparto. Squadra definita nei ruoli e nelle posizioni, sono molto forti anche delle palle inattive. Sappiamo bene che ci saranno delle difficoltà ma ho buone sensazioni".