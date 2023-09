Corini: “Venezia e Palermo protagoniste, siamo ambiziosi. Brunori? Lo aiuteremo”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico rosanero: "Vogliamo lottare per un traguardo importante con la consapevolezza di incontrare grandi club".

"Siamo ambiziosi e vogliamo lottare per un traguardo importante con la consapevolezza di incontrare grandi club. Vogliamo dire la nostra nonostante le difficoltà del campionato che conosciamo già". Lo ha detto Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d'inizio della sfida Venezia-Palermo, in scena allo Stadio "Pier Luigi Penzo" e valevole per la settima giornata del campionato di Serie B.