Corini: “Stulac ok, vi spiego i cambi di Ranocchia e Brunori. Diakité-Mateju…”

Le dichiarazioni rilasciate in mixed zone dal tecnico rosanero: "Per me Stulac ha fatto una grande partita".

"Sofferto nel primo tempo per l'assenza di Gomes? Conosciamo il valore di Claudio, si è consolidato in questo anno e mezzo di lavoro. Una sindrome influenzale lo ha colpito, abbiamo cercato di capire fino a tarda mettinata se fosse stato possibile recuperarlo. Ma per me Stulac ha fatto una grande partita, molto equilibrata, molto solida, ha difeso bene, ha palleggiato bene, sono molto contento. Il cambio di Ranocchia e Brunori? Erano ammoniti, di conseguenza... Poi mi chiedete perché non ho cambiato Stulac a Cittadella, la portata sempre dove volete voi. In quel momento la profondità e la fisicità di Soleri pensavo ci potessero dare una mano e ha fatto gol: qualcosa di buono penso di saperla leggere anch'io. Diakité? Il ragazzo sta crescendo, lo abbiamo preso perché ha delle attitudini e delle caratteristiche che conoscevamo bene e che pensavamo potessero portare un valore aggiunto. Ma ribadisco che Mateju c'è sempre stato, anche se adesso gioca in un'altra squadra e Graves ha fatto davvero bene quando è stato chiamato in causa. La classifica? L'ho guardata, è molto bella soprattutto dopo una vittoria".