Corini: “Sostituzione Verre scelta tattica. Spal forte, ecco come la affronteremo”

Il Palermo affronterà la SPAL il 6 mag 2023 alle 16:15 allo stadio Renzo Barbera, nella sfida valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero, che occupano attualmente l'undicesimo posto in classifica, puntano a ritrovare una vittoria che manca ormai dallo scorso marzo per centrare l'obiettivo playoff . Altrettanto agguerriti gli spallini, penultimi, e per questo decisi a ritrovare i tre punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico Eugenio Corini, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara.

"Verre ha fatto settanta minuti di livello, ha iniziato il secondo tempo non con il ritmo del primo. E' stata una scelta tattica la sua sostituzione. L'ho visto bene anche in allenamento, sta recuperando una condizione che aveva un pò perso. E' stato determinante nella partita, poteva fare un gol straordinario a Como. Sono sempre molto attento a tutti, non penso che nessuno si aspettava Buttaro dall'inizio a Como. Questo è un segnale per tutti, cercherò di scegliere come sempre la miglior formazione possibile. SPAL? Squadra forte che viene da cinque risultati utili consecutivi. Sviluppano un 4-3-1-2, hanno giocatori importanti. Maistro è pericoloso nei tiri dal limite, Alfonso è un portiere esperto. Con valori assoluti possono fare una gran partita. Verre lo ritengo un giocatore completo, lo spazio di gioco che deve andare ad occupare è quello dietro le punte. A volte lui ha bisogno di venire a legare dietro, ma quando gioca sulla trequarti è determinante. Se parte defilato il concetto è di trovare un tipo di zona per poi innescare le punte o sviluppare il tiro. La variabilità tattica dal punto di vista offensivo dipende anche da come gli avversari vanno a difendere".