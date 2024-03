Corini: “Secondo posto? Strada difficile. Ai playoff con testa e mentalità giusta”

Le parole live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, in vista della sfida contro il Pisa.

Archiviata la sosta per le Nazionali, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare il Pisa lunedì 1 aprile alle 15:00. Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre gara dal tecnico della compagine rosanero, Eugenio Corini.

“Da un punto di vista offensivo abbiamo dati importanti, da un punto di vista difensivo i dati ci penalizzano. Devo far sì che la squadra riesca a consolidarsi dal punto di vista difensivo in queste ultime partite. La ricerca di queste due settimane è stata di certificare un lavoro che possa consolidare la squadra da un punto di vista difensivo in maniera più compatta e più solida. Test atletici? Sono quotidiani, abbiamo dei dati oggettivi importanti e buoni su cui lavorare. Abbiamo lavorato su quelli che sono gli aspetti tecnico-tattici e abbiamo monitorato una serie di situazioni compreso il fatto che stiamo andando verso il caldo. Ribadisco che questa squadra ha sempre lavorato bene e forte. Nelle partite che ci hanno penalizzato abbiamo fatto degli errori che ci hanno complicato le cose. Dentro le prestazioni qualcosa di importante la squadra l’ha fatta. Questo atteggiamento ce lo siamo portati dietro in queste settimane. Venezia? Sconfitta dolorosa, bisogna leccarsi le ferite e andare oltre. L’anno scorso incontrando dei tifosi uno disse che la mentalità ultras è quella di andare oltre. La strada è difficile in chiave secondo posto ma penso che dentro il leccarci le ferite ce la delusione ma dobbiamo rigenerarci e vedere che classifica avremo a fine campionato. Bisogna arrivare ai playoff con testa e mentalità giusta. Formazione? Sono abbastanza orientato, domani faremo una bella rifinitura. I ragazzi sono pronti a fare una grande partita a a Pisa. Lucioni e Diakite sono rientrati. Abbiamo gestito Di Mariano, è rientrato in gruppo venerdì. Insigne è rientrato giovedì e ha cominciato a lavorare con il gruppo. Questi fastidio che aveva nei cambi di direzione è guarito. Deve soltanto recuperare la condizione. Traore ha subito un colpo al polpaccio, ha dovuto fare un lavoro differenziato ma anche lui è pienamente recuperato”.