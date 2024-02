Corini: “Sarà match tattico, Cremonese propositiva. Spero ci siano tanti tifosi rosa”

Le parole live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, in vista della sfida contro la Cremonese.

E' tutto pronto a Cremona dove, sabato pomeriggio, la squadra di Giovanni Stroppa ospiterà il Palermo reduce dal convincente successo maturato in casa contro il Como. Un match che metterà di fronte la seconda e terza forza del campionato di Serie B , divise da appena un punto a favore dei grigiorossi. Impegno presentato dal tecnico della compagine rosanero, Eugenio Corini , intervenuto in conferenza stampa.

"Spero che quanti più palermitani possano essere a Cremona. Como-Parma? Meglio concentrarci sulla nostra partita. La Cremonese ha subito pochissimi gol. Mi aspetto una gara simile all’andata. E' un'ottima squadra, il calcio di Stroppa di solito è molto propositivo, a volte col 3-5-2 ti viene a prendere alto, a volte si compatta bene nella propria metà campo. Ha centrocampisti offensivi di grande qualità balistica e bravi nell'inserimento come Vazquez e Falletti, esterni di tecnica o di gamba come Sernicola, Ghiglione e Zanimacchia. Sarà un match tattico, vedremo chi avrà coraggio di provate per primo qualcosa prendendosi qualche rischio.

"Ranocchia tra le linee può essere leggibile per gli avversari come nella prima mezz’ora col Como? Lì non siamo stati bravi noi ad uscire puliti dal loro pressing alto e trovare Filippo in un certo modo, ovvero fronte alla porta per scatenare le sue qualità. Ovviamente col trascorrere dei minuti le partite e le squadre si dilatano, sapevo che la densità del Como si sarebbe giocoforza allentata e noi poi siamo stati più bravi a tessere le nostre trame in verticale".