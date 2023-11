Corini: “Sampdoria ha grandi qualità, dobbiamo mettere qualcosa in più per vincere”

Dopo il deludente pari casalingo contro il Lecco, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare la Sampdoria in occasione della dodicesima giornata della Serie B 2023/24 . Un match, in programma sabato 4 novembre (ore 16.15) tra le mura dello stadio Ferraris, presentato questo pomeriggio in conferenza stampa dal tecnico rosanero Eugenio Corini.

"La Sampdoria ha perso le ultime due ma con l'Ascoli sono stati molto solidi e sono riusciti a battere il Cosenza. Con il Sudtirol vincevano meritatamente e poi la partita si è spezzata. Ho visto una crescita, è vero che hanno perso a Salerno in Coppa Italia. Hanno qualche defezione in difesa, hanno qualità e organizzazione. Vieira, Kasami, Verre, Borini, Esposito, De Luca, La Gumina... gente di qualità. Stanno vivendo un momento non positivo. Dobbiamo avere voglia di mettere qualcosa in più per portare a casa il risultato contro una squadra che ha qualità indiscusse. Compleanno Palermo? 123 anni sono tanti, è stato bello da parte della società aprire gli spazi comuni. Penso che la società abbia fatto un passaggio importante verso i nostri tifosi. La Sampdoria è retrocessa e quando retrocedi sono sempre annate particolari. Hanno avuto difficoltà societarie ma non è mai facile ripartire. Il Parma sta facendo qualcosa di importante al terzo anno di Serie B. Il primo anno non ha centrato i playoff e l'anno scorso ha perso in semifinale. Noi partiamo da una categoria inferiore, abbiamo sfiorato i playoff al primo anno di Serie B. Vogliamo crescere e ambire a qualcosa di importante ma la fretta è cattiva consigliera. Stiamo lavorando per creare il nostro percorso nella speranza che diventi qualcosa di efficace il prima possibile. Stadio glorioso Marassi, sempre bello poterci giocare. Faremo una prestazione con la voglia di giocare e di sfondare la rete. Questa amarezza l'abbiamo trasformata in una grande energia e vogliamo farla vedere sabato in campo".