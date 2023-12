Corini: “Risultato che ci sta stretto, sofferto 15 minuti. Abbiamo un rammarico”

"Risultato che ci sta stretto, c'è grande rammarico. Abbiamo fatto un primo tempo importante, di qualità, facendo gol e avendo occasioni importanti. L'unico rammarico è non essere andati a riposo con due gol di vantaggio, purtroppo sono bastati trenta secondi per pareggiare".

Così il tecnico del Palermo, Eugenio Corini , intervenuto in zona mista a margine del pareggio maturato dai rosanero nella sfida contro il Como andata in scena questo pomeriggio al "Sinigaglia".

"Loro hanno trovato coraggio, abbiamo sofferto un quarto d'ora, hanno trovato il gol del 2-1. Ma la squadra è stata brava a reagire, a trovare il gol del pareggio, ad andare in vantaggio. Era una partita che dovevamo vincere, che meritavamo di vincere. Quell'episodio determinante a nostro sfavore l'ha sporcata, siamo molto dispiaciuti. Ci sono anche gli avversari, il Como è una squadra importante, di livello. Li abbiamo messi sotto in casa loro, primo tempo di dominio assoluto. Ci sta che l'avversario poi esprima le sue qualità. Noi sicuramente dobbiamo lavorare su qualche difetto che indubbiamente abbiamo. Nel complesso se soffri un quarto d'ora e fai bene per 75 minuti più recupero... E' una partita che si doveva portare a casa, solo per quell'episodio non abbiamo portato a casa i tre punti".