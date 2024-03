Corini: “Pohjanpalo? Lavorato per limitarlo. Vasic duttile, è cresciuto”

Il Palermo , reduce da un successo di misura in quel di Lecco , è chiamato a ritrovare continuità contro il Venezia , con la formazione lagunare diretta concorrente alla promozione in Serie A . Sfida in programma questo venerdì alle ore 20:30 allo stadio " Renzo Barbera ". Queste le dichiarazioni in sala stampa del match mister Eugenio Corini :

"Anche con le piccole abbiamo fatto risultato, nelle partite in casa contro questo tipo di squadre dove possiamo pensare di essere in dominio sono state pericolose e non gestite nella maniera giusta. Equilibrio giusto le hai nelle gare contro le squadre che competono per gli stessi tuoi obiettivi. Contro le piccole bisogna avere pazienza e voglia di fare la partita. Questa frenesia e fretta ci hanno giocato un brutto scherzo. Pohjanpalo? Abbiamo lavorato per limitarlo al Massimo, ma ha un potenziale di grande livello. Risorsa fondamentale per il Venezia. Vasic è Cresciuto tanto. Un giocatore che sa giocare in fascia e in mezzo al campo. Vasic sotto punta col Venezia ha fatto una partita importante. Mi dà duttilità alla luce dell’infortunio di Ranocchia e so che posso contare anche su di lui".