Corini: “Palermo tiene alla promozione in A, ho questo sogno nel cuore”

Le dichiarazioni di Eugenio Corini, tecnico del Palermo sugli obiettivi della squadra rosanero per questo campionato di Serie B, che vede Brunori e compagni attualmente secondi in classifica.

"L’anno scorso abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e ne abbiamo sfiorato un altro che non era preventivato. Quest’anno le nostre ambizioni sono salite. Avevamo bisogno di una buona partenza. C’è ancora molto lavoro da fare. Vogliamo essere protagonisti per raggiungere qualcosa di importante. So che la piazza tiene alla promozione e anche io ho questo sogno nel cuore. Sarebbe bellissimo per tutti”.