Corini: “La mia su Henderson e Coulibaly. Palermo-Spezia? Mi vengono i brividi…”

Il Palermo espugna il "Braglia" di Modena e inanella la terza vittoria consecutiva. Primo tempo a reti bianche con diverse occasioni da entrambe le parti, nella ripresa rosanero subito in vantaggio con la prodezza di Henderson . Nel recupero finale Mancuso chiude i giochi firmando lo 0-2 per la compagine di Eugenio Corini . Il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni:

"Noi abbiamo una proprietà molto importante che sta investendo tanto. Penso che si sta ricreando entusiasmo, erano 24 squadre quando ottenni la promozione da calciatore. E’ un campionato complicato, ci sono squadre di valore. Avere avuto continuità è il primo segnale, siamo partiti bene. Abbiamo perso in maniera immeritata con il Cosenza e siamo ripartiti forte. Stiamo costruendo mentalità vincente, abbiamo fatto qualcosa di pazzesco. Abbiamo messo fieno in cascina. Mi vengono i brividi a pensare cosa potrà esserci al Barbera per Palermo-Spezia. Palermo diventa difficile per tante squadre con questa connessione squadra-pubblico. Io sarei preoccupato se non fossimo capaci di costruire occasioni da gol, siamo stati meno efficaci sulla finalizzazione. Il fatto di aver portato undici giocatori a segnare significa che occupiamo bene gli spazi. Il rammarico è stato non fare prima il secondo gol. Coulibaly è uscito per crampi, avrei fatto il cambio forse qualche minuto dopo. La sua condizione fisica è figlia di questo periodo, deve ancora adattarsi essendo arrivato alla fine della sessione di mercato estiva. Henderson? Ci ha permesso di allungarci negli spazi. Un giocatore che sa lavorare bene nella posizione di trequartista. Ha fatto diversi assist e gol giocando in quella posizione. Cosa dice Corini ai ragazzi a fine primo tempo visto il secondo gol consecutivo? Segreto dello spogliatoio (ride ndr)"