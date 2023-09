Corini: “Insigne-Henderson-Pigliacelli ok. Polemica Vanoli? E’ andata meglio a loro”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo, che risponde all'allenatore del Venezia.

"I ragazzi che hanno avuto problemi fisici stanno tutti bene". Lo ha detto Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia, in programma martedì sera allo Stadio "Pier Luigi Penzo". Diversi i temi trattati dal tecnico del Palermo dopo la sconfitta contro il Cosenza: dalle condizioni di Roberto Insigne, Liam Henderson e Mirko Pigliacelli, alle recenti dichiarazioni rilasciate da Paolo Vanoli.