Corini: “Ho preparato la squadra al tipo di partita. Soleri?…”

"Sono felice rispetto alla nostra partenza ma conta di più quello che faremo dopo. Sono contento ma penso sempre che si possa fare meglio. Bisoli? Quest'anno hanno una ricerca del gioco diversa. Mi aspetto che verranno qui a fare la loro partita, noi saremo pronti ad affrontare le situazioni che si creeranno in campo. Coulibaly? Ha fatto molto bene, così come stava facendo Segre. Voglio energia, qualità e continuità. Il rischio a Venezia è stato questo: a volte devi vedere gli allenamenti per capire che tipo di riscontri puoi avere in partita. Tutti avranno lo spazio adeguato. Mi dispiace non aver potuto inserire Soleri. In questo sistema quando Mancuso gioca esterno ha caratteristiche diverse rispetto alla coppia Brunori-Soleri. Soleri è il primo a festeggiare i compagni, si sta preparando nel modo giusto per quando toccherà a lui scendere in campo. L'anno scorso in trasferta abbiamo perso pochissimo, quest'anno abbiamo fatto uno step in avanti grazie ad un mercato di un certo tipo e una crescita complessiva della squadra. Ho preparato la squadra al tipo di partita che sarà, loro contrattaccano in modo rapido. Hanno fisicità e reggono emotivamente un certo tipo di partita. Affrontiamo un avversario molto forte. Palle inattive? Ci abbiamo sempre lavorato con attenzione, i gol nascono al 35% da lì. C'è grande predisposizione da parte dei giocatori a capire queste dinamiche, è un aspetto fondamentale e continueremo a lavorarci al meglio. Classifica? E' la continuità che ti porta a stare in alto per tanto tempo, dobbiamo capire cosa abbiamo fatto di buono e cosa di meno buono. Facciamo il massimo per stare nel gruppone delle prime. E' sempre importante mettere dentro punti. Ogni partita facciamo il massimo e abbiamo la piena consapevolezza di quello che dobbiamo e vogliamo fare"