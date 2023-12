Corini: “Graves ha consolidato la sua tenuta atletica. Proviamo a recuperare Lucioni”

"Graves si è sempre allenato bene, rispetto all'anno scorso ha consolidato la sua tenuta atletica, è cresciuto dal punto di vista tattico. Era il momento giusto per farlo giocare, si è meritato la chance. Sta crescendo, ha fatto un'ottima partita col Pisa e oggi, a prescindere da gol del 2-3 che ha comunque un valore, ha fatto una partita importante. Momento negativo alle spalle? Abbiamo recuperato giocatori, abbiamo alzato il livello condizionale delle punte esterne che sono mancate nel periodo critico. Nonostante le assenze di Lucioni, Ceccaroni e Coulibaly la squadra, avendo trovato della qualità davanti, può esprimere un palleggio migliore, incisività in zona offensiva. Abbiamo fatto nove gol in tre partite, questo presuppone che dietro qualcosa abbiamo sofferto e ci lavoreremo, ma la quadra la stiamo trovando. E' importante finire bene l'anno, rimanere agganciati alle prime posizioni. Se penso a come poteva essere la classifica se le partite fossero finite prima dei recuperi tra Parma e Como... Fa capire che potenziale abbiamo, manca quel qualcosa che dobbiamo mettere dentro con il lavoro e l'intensità. Difesa corta con la Cremonese? Proveremo a recuperare Lucioni ma è molto difficile. Metteremo in campo la squadra giusta per affrontare una grande squadra come la Cremonese e per fare un'altra grande prestazione, con la voglia di vincere davanti al nostro pubblico che sono sicuro ci accompagnerà numeroso".