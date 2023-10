Corini: “Ero sicuro di vincerla, cambio Soleri fondamentale. Tifosi straordinari”

"Uno spirito di squadra encomiabile, con la voglia di stare dentro alla partita. Quando hai dei compagni così c'è la fiducia reciproca”. Così Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Sudtirol, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”.

“Siamo sostenuti da un pubblico straordinario e con una connessione simile è difficile per gli avversari. Mi fa piacere averla vinta, lo meritavamo, hanno concesso poco. Oggi mi sento di dire che l’abbiamo vinta insieme. Complimenti ai miei ragazzi. Prestazione di carattere, energica, grande soddisfazione - ha proseguito il tecnico del Palermo dopo la vittoria in rimonta -. Fantasmi del passato al gol del Sudtirol? Bisogna crederci fino alla fine, riciclare qualcosa che rimane sotto, non farci prendere dai contrattacchi. Ho tolto Segre ed Henderson ha messo dentro alcuni palloni importanti. Il cambio di Soleri è stato fondamentale. Abbiamo scalato questa montagna con le armi a disposizione. Con equilibrio e pazienza ero sicuro che facendo il primo gol poi l'avremmo vinta, l’ho detto ai ragazzi all’intervallo. L'anno scorso forse partite del genere non le avremmo ribaltate. Il pubblico ha avuto la pazienza di attendere e questo legame con i tifosi ci permetterà di fare un campionato da protagonisti".