Corini: “Difesa? In settimana lavoreremo su alternative. Ai tifosi dico…”

"Amichevole vera, era quello che cercavo dopo questa settimana di lavoro. La difesa? In settimana abbiamo lavorato sulle cose che già conosciamo. La settimana prossima che sarà lunga ci permetterà di lavorare su alternative che possano darci una copertura diversa. Cerco delle alternative, dobbiamo lavorarci, avendo i giocatori a disposizione sarà più facile. Abbiamo dovuto gestire qualche giocatore, non è stato possibile provare cose diverse. Dentro le partite qualcosa di buono lo abbiamo visto, devo trovare un equilibrio per preservare la difesa perché abbiamo subito troppi gol. Tifosi? Dispiace ma è comprensibile, dopo la Cremonese - occasione persa - eravamo vicini alla seconda posizione, l’entusiasmo si è perso sta a noi ricrearlo, otto partite sono ancora tante. Vogliamo fare il meglio possibile. Un allenatore ha sempre delle responsabilità, devo cercare di capire perché succedono e limitarli. Se non vinci i duelli diventa complicato. Su questo aspetto cerchiamo di capire la soluzione per avere una squadra più compatta. Dobbiamo continuare a capire qual è la soluzione giusta".