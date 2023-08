Corini: “Dato segnale ai tifosi, creato tante palle-gol. Panchina? Che valore…”

"Nota negativa? Un fallo laterale alto della Reggiana in cui non siamo stati bravi, è stato bravo Lund a recuperare su Varela ma sul calcio d'angolo può succedere sempre tutto. Poi abbiamo gestito con ordine e siamo riusciti a vincere. Nota positiva della partita? Abbiamo creato tante palle gol. Il grande rammarico per me è stato chiuderla più in là. Dobbiamo essere bravi a portare la partita dalla nostra parte quando è il momento. Un aspetto su cui dobbiamo migliorare. Panchina di qualità? Questo è il valore che il club ha voluto dare alla rosa. Abbiamo completato operazioni di mercato importanti, altre sono sfuggite. Stiamo lavorando e lotteremo per ottenere ciò che questa piazza desidera. Rigorista ancora incognito? Aspettatelo con fiducia!", ha concluso Corini.