Corini: “Contratto? Penso a portare Palermo in A. Vogliamo fare una grande gara”

Mio contratto? Non c’è problema, penso solo al finale di stagione. Sono totalmente concentrato sulle partite, dando il meglio per fare arrivare il prima possibile il Palermo in A. Gardini? Porta grande entusiasmo, il City Group segue con particolare affetto e attenzione il Palermo. C’è piena consapevolezza che questa società porterà il Palermo molto in alto. Tridente? La scelta l’ho già fatta, ho le idee molto chiare. Esterni di grande qualità. Federico giocatore molto importante, mi è piaciuto tanto anche Traorè. Queste sono partite che ti fanno diventare calciatore. Ho la percezione di avere un gruppo importante con grandi risorse e da quello vogliamo ripartire. Ho detto alla squadra che dobbiamo mettere qualcosa di prezioso nella nostra porta e difenderlo con le unghia e con i denti. Voglio dare più solidità alla squadra. Esterno sinistro? Deve spingere, dare bilanciamento su contrattacco rapido. Dobbiamo stare attenti. Servono pazienza ed equilibrio. Sono tante le valutazioni che un allenatore fa nelle scelte. Cercherò l’equilibrio giusto che ci ha dato soddisfazioni. Vogliamo vincere e accorciare prima della sosta. Sappiamo quanto è importante in ottica promozione diretta. Tifosi a Lecco? Intanto capisco il sacrificio, entrare a partita in corso. Per fortuna il Palermo ha vinto e abbiamo potuto gioire con loro. La società è molto attenta ai tifosi, non so se ci sarà un’iniziativa particolare. Anche le delusioni comprendo, io cerco di essere equilibrato nei momenti positivi e negativi. Vogliamo fare una grande partita col Venezia e ricreare quel grande entusiasmo che c’era prima di Cremona. Il Venezia è forte, col Bari ha fatto che gol rapidamente su palla inattiva. Partita sporca? In 38 partite anche la roba sporca conta tanto, ci fa portare a casa qualcosa di straordinario. Con il Lecco partita fondamentale".