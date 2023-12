Corini: “C’è rammarico ma anche la consapevolezza di aver fatto una grande partita”

Il Palermo si spegne nel finale di gara ed il Parma riacciuffa il pareggio con due gol nei minuti di recupero per il 3-3 finale al "Tardini". La doppietta magica di Brunori e il gol di Segre non sono bastati a portare i tre punti, con Charpentier a beffare i rosanero nell'ultima azione della gara. Questo il pensiero del tecnico Eugenio Corini nel post partita in mixed zone:

"Era importante ritrovare il nostro spirito che ci ha contraddistinto nella prima parte di questo campionato. La squadra ha lavorato con grande intensità, con grande coesione, L’applauso va ai 2000 sostenitori venuti qui a Palermo, fondamentale. E ci dà la forza di affrontare purtroppo questo pareggio arrivato purtroppo all’ultimo istanti ma attraverso una prestazione contro la squadra più forte e più in forma del campionato. E averlo fatto per noi è stato molto importante, con il rammarico oggi di andare a casa con un solo punto. Era importante ritrovare giocatori, andare a condizionare nella maniera giusta, lo spirito è stato messo in campo. Abbiamo lottato, battagliato, dal punto di vista del gioco la squadra quando ha provato ha fatto cose importanti. Possiamo farle meglio. Però per me era fondamentale vedere questo spirito, questa reazione. C’è stata. C’è grande rammarico ma anche la consapevolezza che i giocatori hanno fatto una partita di livello importante contro una squadra fortissima".