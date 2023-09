Corini: “C’è rammarico, col Cosenza il pubblico ci ha trascinato”. E su Soleri…

“Sinceramente per quello che ho visto col Cosenza c’è grande rammarico, abbiamo portato molti palloni nella loro area, le loro occasioni nascono da errori nostri, in appoggio es in uscita. Idem sul loro gol, abbiamo subito per colpa nostra una situazione su cui lavoreremo. Dispiace per l’atmosfera che si era creata e per come ci ha trascinato il pubblico. Abbiamo analizzato anche la fase di possesso, sulle zone in cui creare densità ed attaccare con più cattiveria decisione e precisione. Contro Ascoli e Cosenza potevano essere due pareggi per lo sviluppo del match, al saldo vincendone una abbiamo fatto un punto in più. Giochiamo con tre attaccanti con caratteristiche diverse, col Cosenza avevo pensato anche a Soleri, poi ho scelto Mancuso. Soleri mi dà sempre dei pensieri, perché sta bene. So che gli tolgo a volte qualcosa, ma deve avere fiducia. Lo ritengo una grande risorsa su cui so che posso fare affidamento".