Corini: “Affrontato difficoltà, ma avuto p**le di giocare certe partite”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, in vista della sfida contro la Feralpisalò.

Il Palermo scalda i motori in vista della sfida contro la Feralpisalò, valida 24a giornata della Serie B 2023/24, in programma sabato pomeriggio alle 14:00 allo stadio "Leonardo Garilli" di Piacenza. Un impegno presentato in conferenza stampa dal tecnico della compagine rosanero, Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Mi piacerebbe da parte vostra un'analisi più profonda su cosa è stato l'anno scorso e sull'inizio di quest'anno in cui abbiamo cambiato dieci giocatori. Uno mediamente che guarda quello che succede vede delle cose, poi chi non vuole vederle non le vedrà mai. Se chi arriva fa bene vuol dire che abbiamo un tessuto che agevola i meccanismi di inserimenti. Nel momento delicato questa squadra ha avuto le palle di giocare le partite. Siamo andati a faccia in avanti a giocarci le partite, sapendo che potevamo migliorare certi lati. Se avessi fatto un calcio più speculativo cosa avrebbe prodotto? A volte devi accettare il rischio. E' una linea che va seguita sempre. Mi piacerebbe che capiste meglio certi momenti e certe situazioni. Non è che vi posso raccontare tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. Capisco sia più facile dire se vinci sei bravo, se perdi sei un cogli*ne. Io penso che ho 4 esterni definiti per caratteristiche, ho Mancuso che può fare prima punta o punta esterna. Cerco sempre di valutare momento di forma e strategia di gara. C'è un attenzione globale sul momento dei giocatori e anche sulle caratteristiche degli avversari".