Cessione Palermo, Mirri porta il City Group a Mondello in attesa della Triestina

Dopo lo stadio, il museo del Palermo ed il mercato San Lorenzo, Mirri porta i dirigenti del City Football Group anche a Mondello

Continua il tour da parte degli emissari del City Football Group a Palermo . Dopo aver visto lo scorso mercoledì pomeriggio il museo presente allo stadio "Renzo Barbera", il presidente rosanero Dario Mirri ha portato i componenti della holding in giro per la città.

Tappa inevitabile quella di Mondello, con il gruppo che ha visitato anche il Charleston con anche Brian Marwood tra i presenti, ex centravanti dell'Arsenal ed oggi esponente del City Group. Sembra che tra il management della holding ed i dirigenti del Palermo ci sia quel feeling che possa trasmettere serenità ai tifosi rosanero circa il futuro del club, anche se i pensieri di tutte le parti sono attualmente rivolti alla partita di stasera. La gara contro la Triestina rappresenta il completamento di un primo step verso la scalata alla Serie B tramite i playoff di Serie C. Esito del minitorneo che, ricordiamolo, non sarà determinante ai fini della chiusura della trattativa.