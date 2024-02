Catania, Pelligra allarga i club di proprietà: acquistato il Perth Glory

Il patron del Catania Rosario Pelligra ha deciso di allargare il proprio orizzonte ed entrare in maniera attiva anche nel calcio australiano. Dopo non essere riuscito in passato ad acquistare l’ Adelaide United l’uomo d’affari italo-australiano sarebbe a un passo dall’acquisto di uno dei club storici della A-League , il massimo campionato calcistico del paese oceanico: si tratta del Perth Glory .

Secondo quanto riferito dalla stampa locale il patron del Catania ha raggiunto l’accordo in maniera ufficiosa con gli attuali proprietari e presto sarà annunciato come nuovo patron dalla società di consulenza KordaMentha e dall’organo di governo della A-League, la Australian Professional Leagues, dopo che le precondizioni saranno soddisfatte nei prossimi giorni. Il valore dell’accordo non è ancora pubblico, ma resta inteso che comporterà investimenti significativi per riportare il club al suo antico splendore.