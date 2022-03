Castagnini: “Rinnovi? Chi è in scadenza deve dare di più. Baldini e Boscaglia…”

Le parole del direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini, intervenuto in merito al lavoro svolto finora da Silvio Baldini e sul rendimento dei nuovi acquisti di gennaio, Mattia Felici e Samuele Damiani

"Scadenza dei contratti? Riconfermo quanto detto fino ad ora. Bisogna meritarsi i rinnovi, se si è in scadenza io credo che un giocatore può fare una cosa in più. Se poi uno va a giocare da un'altra parte, pazienza ce ne faremo una ragione. Io ho fatto il calciatore e ho sempre fatto contratti annualmente, sono sempre stato abituato a pedalare fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Io quando mi infortunavo cercavo di rientrare subito. Uno che è in scadenza di contratto è più concentrato e dà di più. Diversi giocatori meritano il rinnovo ma c'è ancora da pedalare. Bisogna meritarsi le cose! Baldini? Avevo provato prima di Boscaglia a contattarlo, ma aveva già preso un accordo con la Carrarese. Io con la tattica e con i numeri non vado tanto d'accordo. Secondo me nel calcio conta come lo interpreti, non i numeri. Oggi interpretiamo le partite in un modo diverso, creando tante occasioni. Il risultato migliore è questo. Baldini potrebbe fare qualsiasi tipo di modulo ma l'impeto è sempre quello, i numeri lasciano il tempo che trovano. E' cambiato il sistema di lavoro con Baldini, anche gli allenamenti. Ogni allenatore cerca di far giocare la squadra secondo le proprie conoscenze, adesso facciamo un calcio diverso da prima. Damiani e Felici? Son due giocatori giovani con grandi qualità. Felici è stato fermo un pò di tempo, sta bene. Lo sta utilizzando un pò meno degli altri Baldini ma siamo certi che ci darà soddisfazioni. Damiani non ha giocato molto nella prima parta della stagione, ma a gennaio prendere giocatori che hanno giocato è quasi impossibile. E' chiaro che per metterti a posto ci vuole un pò di tempo, in mezzo al campo c'è tanta concorrenza. Damiani ha qualità per far meglio".