Calciomercato Sampdoria, idea Kasami: l’ex Palermo si allena con la squadra di Pirlo

Liste della sessione estiva di calciomercato chiuse lo scorso primo settembre, ma la Sampdoria permane alla ricerca di ulteriori rinforzi per il centrocampo a disposizione del tecnico Andrea Pirlo. Occhio al bacino dei calciatori svincolati per il club blucerchiato, dopo un avvio di stagione non proprio convincente da parte di Verre e compagni. Soltanto una vittoria, un pareggio e ben due sconfitte per la formazione genovese, partita con una penalizzazione di due punti in classifica ed attualmente relegata al quindicesimo posto in graduatoria. Sconfitta interna contro il Venezia di Vanoli nell'ultimo turno di campionato prima della sosta e partenza decisamente a rilento. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio.com, la Sampdoria starebbe valutando l'ingaggio del classe 1992, ex Palermo, Pajtim Kasami. centrocampista offensivo macedone naturalizzato svizzero. Il calciatore e già a Genova e si allena con la squadra doriana, la dirigenza blucerchiata sta valutando se tesserarlo e metterlo a disposizione di Andrea Pirlo per il prosieguo della stagione. Nessun movimento in cantiere per il reparto offensivo, l'intenzione del club è quella di continuare a puntare sul parco attaccanti attualmente in organico.