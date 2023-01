CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: GIUSEPPE AURELIO È ROSANERO

Colpo di prospettiva per il Palermo Calcio targato City Football Group. Il direttore sportivo rosanero, Leandro Rinaudo, ha definito l'ingaggio del promettente esterno sinistro classe 2000 Giuseppe Aurelio. L'ex Sassuolo arriva a titolo definitivo dal Pontedera con cui ha realizzato nella prima parte di stagione in Serie C quattro gol e sette assist.