Calciomercato Palermo, suggestione Vazquez: si pensa al ritorno del “Mudo”?

Quella di oggi è una giornata storica per il Palermo: ufficializzato il passaggio delle quote di maggioranza al City Football Group, holding con sede in Inghilterra presieduta dallo sceicco Mansour. Fresco anche di promozione in Serie B, dopo la trionfale cavalcata nei playoff, i rosanero si preparano a una stagione intensa in cui saranno presenti diverse piazze storiche del calcio italiano.