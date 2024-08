Calciomercato Palermo, ritorno al passato per Sirigu: prevista per domani la chiusura

Il portiere classe 1987 può tornare a vestire la maglia rosanero per sostituire Alfred Gomis in organico.

Dieci giorni e poi la sessione estiva di calciomercato chiuderà i battenti. Il direttore sportivo del Palermo Morgan De Sanctis continua a lavorare alacremente per ultimare almeno tre operazioni in entrata, per completare e potenziare la rosa a disposizione di Alessio Dionisi e puntare realisticamente alla promozione diretta in Serie A.