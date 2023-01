Calciomercato Palermo: Graves sbarca, stand by Masciangelo. Rinaudo vaglia altro…

Tra campo e calciomercato. Dopo apprensione e disagi logistici che hanno avversato il viaggio in direzione Ascoli, all'origine del rinvio ad oggi della sfida del "Del Duca", il Palermo è bramoso di implementare striscia positiva e classifica con una prestazione di livello sul manto erboso dell'impianto marchigiano. Corini cerca risposte in termini di solidità, sincronismi tattici, identità e condizione dei singoli, ma soprattutto punti preziosi per modellare ulteriormente una classifica comunque in linea con gli obiettivi. Parallelamente il binomio manageriale composto da Rinaudo e Zavagno lavora alacremente per incastonare gli ultimi tasselli funzionali al mosaico di Eugenio Corini. Dopo i colpi Tutino e Verre, le intuizioni in chiave presente e futura Orihuela e Simon Graves, che ha già svolto le visite mediche di rito e nelle prossime ore sbarcherà in Sicilia, la priorità assoluta resta il reperimento di un esterno mancino di ruolo e piede. Sala è ad oggi l'unico vero specialista in quella zona del campo presente in organico e la dirigenza rosanero vuole fortemente individuare un profilo sul mercato che rappresenti una valida alternativa o un competitor dell'ex Crotone nel ruolo.

Sfumata in dirittura d'arrivo l'ipotesi Martella, con la Ternana che ha chiuso alla cessione dell'ex Brescia, almeno per il momento, anche la pista Masciangelo sembra complicarsi non poco nelle ultime ore. Il Benevento non lascerà partire l'esterno se non riuscirà prima a cautelarsi ingaggiando un potenziale sostituto in rosa, ma la sessione invernale della campagna trasferimenti volge al termine ed il Palermo ha poco tempo a sua disposizione. Rinaudo vaglia sollecitamente altri profili, nella consapevolezza che al momento la lista dei calciatori over è full, almeno fin quando non si definirà un'eventuale operazione in uscita. Tutto tace attorno al nome di Lancini, che potrebbe anche finire per restare in organico in assenza di proposte last minute che soddisfino le aspettative del difensore. A poche ore dalla chiusura delle liste, pare essere chiuso anche il capitolo attacco: appare assai improbabile che uno tra Soleri e Vido possa partire in extremis e lasciare spazio ad un nuovo arrivo nel reparto offensivo rosanero.