L'Arezzo neopromosso in Serie C sarebbe sulle tracce dell'attaccante del Palermo, Edoardo Soleri.

Quale futuro per Edoardo Soleri ? L'attaccante classe 1997 è legato al Palermo da un contratto fino al 30 giugno 2025. Protagonista dello scorso campionato di Serie C e della cavalcata ai playoff con Silvio Baldini in panchina, il calciatore scuola Roma nel corso dell'ultima annata ha collezionato ventinove presenze, quattro gol e due assist. Partendo dal primo minuto soltanto in sette occasioni.

In vista del nuovo campionato di Serie B 2023/2024, il club di viale del Fante starebbe monitorando con particolare attenzione diversi profili per il reparto offensivo, che siano esperti e navigati in categoria o giovani scalpitanti già in rampa di lancio. Eugenio Corini ha in Matteo Brunori l'unica certezza, ha già salutato Luca Vido e dovrà sciogliere prossimamente le riserve relative al futuro dello stesso Soleri e di Tutino.