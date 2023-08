Calciomercato Palermo, GdS: “Stand-by Prati, si prova a stringere per Morutan”

E' tempo di nuovi innesti. Il Palermo ha delineato da mesi una strategia chiara da attuare in sede di calciomercato in vista della nuova stagione, per potenziare l'attuale organico a disposizione di Eugenio Corini e puntare al salto di categoria. L'identikit è già stato tracciato da management e scouting del club targato City Football Group: calciatori di esperienza e personalità, giovani di talento e prospettiva ma con un comprovato background in serie cadetta.