Calciomercato Palermo, GdS: “Saric-Antalyaspor, nessuno sconto dal club rosa”

"Dopo le uscite tocca alle entrate: la settimana che condurrà il Palermo all’esordio in campionato si prospetta cruciale per quanto riguarda i nuovi innesti". Scrive così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero. Il direttore sportivo Leandro Rinaudo ed il consulente tecnico del City Football Group Riccardo Bigon sono costantemente al lavoro per completare l'organico a disposizione del tecnico Eugenio Corini. La priorità della dirigenza rosanero resta quella di rinnovare la catena di sinistra "con un colpo per reparto, ma non sono da escludere operazioni a sorpresa in caso di altre cessioni eccellenti", si legge.