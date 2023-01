Calciomercato Palermo, fatta per Aurelio: visite mediche in corso, poi la firma

Il Palermo targato City Group scatenato sul fronte mercato. Il direttore sportivo Leandro Rinaudo ha definito l'approdo in maglia rosanero di Giuseppe Aurelio, esterno sinistro classe 2000, proveniente dal Pontedera e già autore di quattro gol e sette assist in stagione. Sono in corso in questo momento le visite mediche a Roma per il calciatore che, nelle prossime ore, dovrebbe firmare con il club di viale del Fante un contratto fino al giugno 2027.