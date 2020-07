Calciomercato Palermo, ecco i tasselli da sistemare: idea Vrioni della Juventus. Simeri e gli under…

“Palermo, tanto da rifare”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che punta i riflettori in casa Palermo. A circa 15 giorni dal ritiro a Petralia Sottana, il Palermo “deve ancora prendere forma”. Se il nuovo allenatore potrebbe essere ufficializzato solo al termine del campionato di Serie B, sono ancora diversi i tasselli da aggiungere a completamento dell’organico da mettere a disposizione del tecnico: una o due punte da doppia cifra, un centrale difensivo, un esterno mancino basso e un altro centrocampista di regia che si alterni con Martin, considerata la mancata riconferma di Mauri.

Per quanto riguarda i cosiddetti “under”, il club di viale del Fante starebbe trattando con le società di appartenenza per provare a trattenere Kraja (Atalanta) e Langella (Pisa), con quest’ultimo che potrebbe non fare ritorno in Sicilia, così come Peretti. C’è la possibilità, infatti, che il difensore classe 2000 resti al Verona. Infine, sul taccuino della dirigenza rosanero vi sarebbe anche il nome di Giacomo Vrioni, attaccante italo-albanese classe 1998 di proprietà della Juventus. Ma non solo; come informa ‘La Gazzetta dello Sport’, il Palermo non avrebbe mai smesso di corteggiare Simone Simeri. Il centravanti classe 1993 in forza al Bari, però, potrebbe restare in Puglia in caso di riconferma di Vincenzo Vivarini.