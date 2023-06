Calciomercato Palermo: dubbio Tutino, sondaggio con il Milan per Nasti

L'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" si sofferma sui nomi accostati in questi giorni al Palermo di Eugenio Corini. In particolare, per quanto concerne il reparto offensivo, sembra sia stato effettuato un sondaggio con il Milan per Nasti. L'attaccante classe 2003 ha dimostrato nella scorsa stagione vissuta a Cosenza di essere un profilo importante per la categoria.