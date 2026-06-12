Il Palermo continua a seguire con particolare interesse Daniel Tonoli del Modena. Il difensore canarino è un profilo che i rosanero seguono da tempo, e i primi colloqui hanno cominciato a stabilire i parametri di partenza per imbastire una vera e propria trattativa. La richiesta del Modena è alta, per questo motivo il Palermo sta riflettendo sull'inserimento di una contropartita: Matteo Brunori.

L'offerta

La trattativa tra i rosanero e il Modena è stata avviata qualche giorno fa, quando il Palermo ha presentato una prima offerta da 4,5 milioni di euro per il difensore classe 2002. Offerta rispedita al mittente dalla società canarina, che chiede l'aggiunta di alcuni bonus che aggiungano circa 500 mila euro sul piatto. Secondo quanto rimbalzato dalle cronache locali emiliane, nelle ultime ore il Palermo starebbe meditando di inserire nella contesa Matteo Brunori, profilo che piace al Modena, per abbassare le pretese e finalizzare l'accordo.

L'intreccio di mercato

Già nella passata stagione i due club hanno finalizzato un accordo basato su questa modalità (cash + contropartita), quando i rosanero acquistarono Antonio Palumbo per 1.3 milioni di euro e il cartellino di Francesco Di Mariano. I canarini hanno ufficializzato l'arrivo in panchina di Daniele Galloppa, e sono alla ricerca di un attaccante di spessore, dopo l'addio di Ettore Gliozzi partito alla volta di Mantova. Brunori è un profilo che piace particolarmente al Modena, e la sua situazione contrattuale con il Palermo può giocare un ruolo cruciale nella trattativa per Tonoli.

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