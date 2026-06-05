Ettore Gliozzi è vicinissimo a vestire la maglia del Mantova la prossima stagione. La prima mossa di mercato del nuovo DS dei virgiliani, Fabio Brutti, dovrebbe portare a Mantova uno dei centravanti più navigati del campionato di Serie B. Gliozzi, miglior marcatore stagionale dei canarini, lascia Modena dopo due anni e mezzo.

Niente di nuovo sul fronte canarino

Il contratto di Ettore Gliozzi scade il prossimo 30 giugno, e il Modena non ha avviato alcuna discussione con il giocatore, e il suo entourage, per cerca un'intesa per il rinnovo. Gliozzi lascerà il club dopo due anni e mezzo. Con la maglia dei canarini, il centravanti classe 1995, ha giocato 77 partite, condite da 16 gol e 5 assist. Adesso si aprono le porte del mercato.

Mantova chiama

Il Mantova ha messo gli occhi su Gliozzi già da tempo, e le mancate trattative per il rinnovo da parte del Modena, hanno fornito ai virgiliani un assist per intavolare una trattativa con il giocatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'accordo è molto vicino sulla base di un contratto triennale, che Gliozzi avrebbe già accettato. Il primo colpo del DS Brutti dovrebbe dare il via anche alle prime manovre in uscita. In casa Mantova, potrebbe partire uno tra Davis Mensah e Leonardo Mancuso, entrambi in scadenza il prossimo anno e non certo avvantaggiati dall’età (nel 2027 Mensah compirà 36 anni, Mancuso 35).

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